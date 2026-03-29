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POLAnlage im Fokus 29.03.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 28.03.2023 1.088 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 919.28 POL im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.18 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 28.03.2026 auf 0.091574 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91.58 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 11.02.2026 bei 0.088865 USD. Am 02.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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