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Krypto-Invest im Blick 25.06.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht

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So viel hätten Anleger mit einer frühen Polkadot-Investition verlieren können.

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Polkadot notierte am 24.06.2021 bei 16.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 617.37 Polkadot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 546.83 USD, da Polkadot am 24.06.2026 0.8857 USD wert war. Damit wäre das Investment 94.53 Prozent weniger wert.

Am 24.06.2026 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8857 USD. Am 22.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.543 USD.

Redaktion finanzen.net

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