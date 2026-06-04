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Krypto-Investition im Fokus 04.06.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Polkadot gewesen.

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Gestern vor 5 Jahren war ein Polkadot 26.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 370.55 Polkadot in seinem Depot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1.104 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409.25 USD wert. Das entspricht einem Minus von 95.91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.06.2026 bei 1.046 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4.543 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
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