Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’902 0.6%  Bitcoin 57’456 -3.6%  Dollar 0.8348 0.0%  Öl 96.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktien von RWE und E.ON: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen
Microsoft-Aktie leichter: Ausfälle bei Microsoft 365 dauern weiter an
NVIDIA-Aktie fester: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Cisco-Aktie schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
Suche...
Lohnendes DOT-Investment? 12.11.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polkadot-Einstieg gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 5.550 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in DOT investierten, hätten nun 180.19 Polkadot im Portfolio. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 11.11.2026 gerechnet (0.8390 USD), wäre das Investment nun 151.18 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -84.88 Prozent.

Am 18.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 13.11.2025 erreicht und liegt bei 2.863 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?