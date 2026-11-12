So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht

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Vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 5.550 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in DOT investierten, hätten nun 180.19 Polkadot im Portfolio. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 11.11.2026 gerechnet (0.8390 USD), wäre das Investment nun 151.18 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -84.88 Prozent.

Am 18.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 13.11.2025 erreicht und liegt bei 2.863 USD.

Redaktion Finanzen.net