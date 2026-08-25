So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren bedeutet

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Am 24.08.2021 wurde Neo bei 55.60 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179.86 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 24.08.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2.187 USD 393.37 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96.07 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7.130 USD und wurde am 28.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net