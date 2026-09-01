So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 1 Jahr eingefahren

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Am 31.08.2025 war Neo 6.677 USD wert. Bei einer NEO-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.98 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30.54 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 2.039 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69.46 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6.926 USD.

Redaktion finanzen.net