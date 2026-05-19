Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’400 1.2%  SPI 18’931 1.2%  Dow 49’686 0.3%  DAX 24’642 1.4%  Euro 0.9147 0.1%  EStoxx50 5’901 0.9%  Gold 4’547 -0.5%  Bitcoin 60’515 0.3%  Dollar 0.7872 0.4%  Öl 110.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Amazon: Sammelklage von deutschen Kunden wegen Reklame auf Prime Video - Aktie in Grün
Gericht weist Klage von Tesla-Chef Musk gegen OpenAI zurück
Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie tiefer
Vonovia-Aktie stteigt: Anleihen in Grossbritannien und Australien platziert
Suche...
Plus500 Depot
Wertentwicklung im Blick 19.05.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Investoren gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 18.05.2025 wurde Neo bei 6.660 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.01 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 18.05.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2.885 USD 43.31 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.69 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.03.2026 bei 2.421 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7.735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?