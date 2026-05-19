|Wertentwicklung im Blick
|
19.05.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Investoren gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 18.05.2025 wurde Neo bei 6.660 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.01 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 18.05.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2.885 USD 43.31 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.69 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.03.2026 bei 2.421 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7.735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|60’515.12263
|0.29%
|Handeln
|Vision
|0.03670
|0.06%
|Handeln
|Ethereum
|1’671.77813
|0.20%
|Handeln
|Ripple
|1.08431
|-0.47%
|Handeln
|Solana
|66.85885
|-0.04%
|Handeln
|Cardano
|0.19746
|0.18%
|Handeln
|Polkadot
|0.97906
|-0.08%
|Handeln
|Chainlink
|7.61048
|1.19%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.25%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.25%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren