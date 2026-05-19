So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 18.05.2025 wurde Neo bei 6.660 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.01 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 18.05.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2.885 USD 43.31 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.69 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.03.2026 bei 2.421 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7.735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net