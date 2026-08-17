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Anlage im Blick 17.08.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 5 Jahren eingefahren

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Bei einem frühen Einstieg in Litecoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Litecoin wurde am 16.08.2021 zu einem Wert von 178.56 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.600 Litecoin. Da sich der Wert eines Coins am 16.08.2026 auf 44.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.27 Prozent verringert.

Am 25.06.2026 fiel LTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 40.88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 bei 126.03 USD.

Redaktion finanzen.net

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