So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingebracht

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Am 12.07.2023 lag der Kurs von Litecoin bei 96.25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 103.89 LTC. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’570.29 USD, da sich der Wert von Litecoin am 12.07.2026 auf 43.99 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 54.30 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 130.96 USD.

Redaktion finanzen.net