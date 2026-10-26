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Investmentbeispiel 26.10.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einer frühen Litecoin-Investition verlieren können.

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Am 25.10.2025 kostete Litecoin 96.98 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in LTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103.11 Litecoin. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 56.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’829.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.71 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 09.11.2025 bei 109.79 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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