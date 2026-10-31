So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet

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Internet Computer kostete gestern vor 1 Jahr 2.891 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3’459.43 ICP-Coins Da sich der Wert eines Coins am 30.10.2026 auf 2.537 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’775.76 USD wert. Mit einer Performance von -12.24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 2.021 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion Finanzen.net