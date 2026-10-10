So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingefahren

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Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0.3908 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255.87 HBAR. Die gehaltenen Hedera wären am 09.10.2026 23.59 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.092212 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 76.41 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0.064599 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.10.2025 bei 0.2012 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
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