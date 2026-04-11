|HBAR-Performance
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11.04.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Hedera verlieren können.
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Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0.3908 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBARinvestiert, wäre er nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Da sich der Wert von Hedera am 10.04.2026 auf 0.089515 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 229.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 77.10 Prozent verringert.
Am 05.02.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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