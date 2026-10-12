So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Ethereum 3’751.11 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in ETH vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.2666 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 675.40 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.10.2026 auf 2’533.50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.46 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1’564.05 USD. Bei 4’245.96 USD erreichte der Coin am 13.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net