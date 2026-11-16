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Lukrativer ETC-Einstieg? 16.11.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet

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Bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum Classic bei 54.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1.821 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.96 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.11.2026 auf 6.019 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89.04 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ETC wurde am 14.11.2026 erreicht und liegt bei 5.785 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.11.2025 bei 14.64 USD.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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