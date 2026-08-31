So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingefahren

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Am 30.08.2025 kostete Ethereum Classic 20.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in ETC investiert worden wären, hätte man nun 47.77 Ethereum Classic im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 340.28 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 30.08.2026 auf 7.124 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65.97 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 6.076 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 22.06 USD.

Redaktion finanzen.net