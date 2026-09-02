So viel Verlust hätte ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingebracht

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Dogecoin wurde am 01.09.2025 zu einem Wert von 0.2101 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 476.02 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 01.09.2026 auf 0.081725 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38.90 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61.10 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0.068944 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net