|LINK-Performance
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07.08.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.
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Chainlink wurde am 06.08.2021 zu einem Wert von 23.86 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINKinvestiert, wäre er nun im Besitz von 41.91 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 06.08.2026 auf 8.173 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 342.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 65.75 Prozent verringert.
Am 30.06.2026 erreichte LINK sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26.73 USD.
Redaktion finanzen.net
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