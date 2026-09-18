|Performance des Investments
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18.09.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Avalanche-Engagement gewesen.
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Am 17.09.2025 kostete Avalanche 31.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 314.79 Avalanche im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’395.67 USD, da sich der Wert von Avalanche am 17.09.2026 auf 7.610 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76.04 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5.890 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.09.2025 bei 33.76 USD.
Redaktion finanzen.net
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