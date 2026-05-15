|Lukrativer AVAX-Einstieg?
|
15.05.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen Avalanche-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 24.99 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 400.17 Avalanche. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’958.77 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.05.2026 auf 9.893 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60.41 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 8.283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35.28 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|63’273.43662
|-0.46%
|Handeln
|Vision
|0.03713
|-1.81%
|Handeln
|Ethereum
|1’772.23452
|-1.05%
|Handeln
|Ripple
|1.15267
|-0.96%
|Handeln
|Solana
|71.58867
|-0.95%
|Handeln
|Cardano
|0.20976
|-0.98%
|Handeln
|Polkadot
|1.04650
|-2.04%
|Handeln
|Chainlink
|8.07928
|-1.64%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.62%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.37%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren