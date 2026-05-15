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Lukrativer AVAX-Einstieg? 15.05.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet

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Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 24.99 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 400.17 Avalanche. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’958.77 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.05.2026 auf 9.893 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60.41 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 8.283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35.28 USD.

Redaktion finanzen.net

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