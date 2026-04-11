So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

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Vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46.84 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.135 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2.556 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.456 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.54 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2.085 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8.964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net