|Lohnende HBAR-Anlage?
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21.03.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Bei einem frühen Engagement in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0.1899 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 5’267.30 Hedera im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 491.35 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.03.2026 auf 0.093284 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.86 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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