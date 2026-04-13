So viel Verlust hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 12.04.2025 lag der Kurs von Bitcoin bei 85’275.45 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.01173 BTC-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 12.04.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 70’721.46 USD 829.33 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.07 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 62’896.90 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

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