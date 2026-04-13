|Langzeit-Investment
|
13.04.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Vor Jahren in Bitcoin investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 12.04.2025 lag der Kurs von Bitcoin bei 85’275.45 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.01173 BTC-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 12.04.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 70’721.46 USD 829.33 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.07 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 62’896.90 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|55’864.04477
|-0.35%
|Handeln
|Vision
|0.04432
|-0.33%
|Handeln
|Ethereum
|1’727.02442
|-0.64%
|Handeln
|Ripple
|1.04687
|-0.31%
|Handeln
|Solana
|64.67792
|0.12%
|Handeln
|Cardano
|0.18815
|0.51%
|Handeln
|Polkadot
|0.93911
|-3.10%
|Handeln
|Chainlink
|6.88374
|-0.58%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.02%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.62%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/