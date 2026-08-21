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Performance im Blick 21.08.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Avalanche Anlegern gebracht.

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Am 20.08.2025 kostete Avalanche 23.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 42.69 AVAX im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (7.274 USD), wäre die Investition nun 310.52 USD wert. Mit einer Performance von -68.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5.890 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 35.28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
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