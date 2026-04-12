So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

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Vor 1 Jahr war ein Aptos 4.793 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2’086.26 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0.8638 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’802.11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81.98 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.05.2025 erreicht und liegt bei 6.151 USD.

Redaktion finanzen.net

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