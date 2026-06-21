So viel hätten Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 0.8843 USD. Bei einer WLD-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’130.84 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 689.35 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.06.2026 auf 0.6096 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.06 Prozent vermindert.

Bei 0.2345 USD erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net