So viel hätten Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren

Am 23.08.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 1.847 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 541.56 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 546.23 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 1.009 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 45.38 Prozent verringert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net