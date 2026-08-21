So viel hätten Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 3 Jahren verloren

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Uniswap war gestern vor 3 Jahren 4.905 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’038.85 Uniswap. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’651.24 USD, da Uniswap am 20.08.2026 3.753 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 23.49 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Bei 11.42 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net