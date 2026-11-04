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Entwicklung der Investition 04.11.2026 19:43:09

So viel hätten Anleger mit einem Tether-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Tether-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Tether Investoren gebracht.

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Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.9999 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 100.01 USDT-Coins Die gehaltenen Tether wären am 03.11.2026 99.88 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0.9986 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.12 Prozent verringert.

Bei 0.9977 USD erreichte USDT am 29.10.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 02.12.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion Finanzen.net

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