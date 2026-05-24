So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 23.05.2025 bei 0.2352 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 425.16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 38.75 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 23.05.2026 auf 0.091136 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 38.75 USD, was einer negativen Performance von 61.25 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 12.04.2026 bei 0.081819 USD. Am 02.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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