|Performance der Investition
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02.07.2026 11:03:08
So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 1 Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Polkadot-Engagement verlieren können.
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Am 01.07.2025 kostete Polkadot 3.283 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 30.46 Polkadot in seinem Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 01.07.2026 gerechnet (0.8278 USD), wäre die Investition nun 25.21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74.79 Prozent abgenommen.
Am 28.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8103 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4.543 USD.
Redaktion finanzen.net
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