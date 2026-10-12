So viel hätten Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren

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Am 11.10.2021 lag der Kurs von Litecoin bei 179.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 0.5585 Litecoin im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 64.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36.07 USD wert. Mit einer Performance von -63.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 40.88 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 09.11.2025 bei 109.79 USD.

Redaktion finanzen.net