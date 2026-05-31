So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

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Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.128 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 886.46 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären am 30.05.2026 304.35 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.3433 USD lag. Damit wäre die Investition um 69.57 Prozent gesunken.

Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Am 09.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net