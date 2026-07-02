|Performance der Investition
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02.07.2026 11:03:08
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 1 Jahr verloren
Bei einer frühen Tezos-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Tezos war am 01.07.2025 0.5162 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’937.37 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 406.87 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.07.2026 auf 0.2100 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.31 Prozent abgenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 30.06.2026 bei 0.2023 USD. Am 20.07.2025 erreichte Tezos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.077 USD.
Redaktion finanzen.net
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