So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solana von vor 3 Jahren verdient

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Am 09.09.2023 notierte Solana bei 19.45 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 51.41 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’228.36 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.09.2026 auf 101.71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 422.84 Prozent.

Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net