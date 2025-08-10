So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren verdient

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.024436 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 409’224.41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.2482 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101’567.48 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 915.67 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.7155 USD.

