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Lohnende Internet Computer-Investition? 07.11.2026 11:03:08

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einer frühen Internet Computer-Investition verlieren können.

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Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 49.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 2.012 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären am 06.11.2026 4.891 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2.431 USD lag. Damit wäre die Investition um 95.11 Prozent gesunken.

Am 01.08.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.021 USD. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion Finanzen.net

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