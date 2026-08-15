|Krypto-Performance im Blick
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15.08.2026 11:03:09
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Internet Computer gewesen.
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Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46.84 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.135 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2.240 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.783 USD wert. Mit einer Performance von -95.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
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