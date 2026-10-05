|ETH-Performance
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05.10.2026 11:03:08
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum-Investition verlieren können.
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Ethereum notierte am 04.10.2021 bei 3’381.65 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.02957 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.62 USD, da sich der Wert von Ethereum am 04.10.2026 auf 2’726.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19.38 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1’564.05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 4’691.48 USD.
Redaktion finanzen.net
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