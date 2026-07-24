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LINK-Anlage im Blick 24.07.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 18.16 USD. Bei einer LINK-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 550.61 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’660.89 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.07.2026 auf 8.465 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 53.39 Prozent vermindert.

Bei 7.185 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 26.73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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