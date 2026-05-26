So viel hätten Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 3 Jahren verloren

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Am 25.05.2023 lag der Kurs von Cardano bei 0.3584 USD. Bei einer Investition von 100 USD in ADA vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 279.05 Cardano. Die gehaltenen Coins wären gestern 67.95 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0.2435 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 32.05 Prozent verringert.

Am 12.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2362 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0.9627 USD.

Redaktion finanzen.net