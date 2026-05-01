|Profitabler AVAX-Einstieg?
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01.05.2026 11:03:08
So viel hätten Anleger mit einem Avalanche-Investment von vor 1 Jahr verloren
Bei einem frühen Avalanche-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 20.91 USD. Bei einem AVAX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.782 Avalanche in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 43.47 USD, da sich der Wert von Avalanche am 30.04.2026 auf 9.089 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 56.53 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8.283 USD. Bei 35.28 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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