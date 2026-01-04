Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Chevron1281709Partners Group2460882Novartis1200526ExxonMobil808963Swiss Re12688156
Top News
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Swisscom-Aktie: Al Jazeera Arabic verschwindet bei Sunrise und Swisscom
Alstom-Aktie: Alstom-Werk soll laut IG Metall wohl bei milliardenschwerem S-Bahn-Auftrag mitmischen
Grok-Eingeständnis von Musk: Bild-KI mit massiven Schwächen
Suche...
Plus500 Depot
Langfristige Performance 04.01.2026 19:43:08

So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Einstieg gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 2.402 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 416.24 Worldcoin. Da sich der Wert von Worldcoin am 03.01.2026 auf 0.5835 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75.71 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0.4789 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 2.617 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Inside Krypto

15:50Finixio Crypto Logo Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
14:56Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding
03.01.26Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
03.01.26Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
03.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
03.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall