So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Einstieg gewesen.
Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 2.402 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 416.24 Worldcoin. Da sich der Wert von Worldcoin am 03.01.2026 auf 0.5835 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75.71 Prozent eingebüsst.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0.4789 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 2.617 USD.
