So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

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Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 285.06 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 27.03.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1.216 USD 346.65 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1’000 USD zu 346.65 USD entspricht einer negativen Performance von 65.33 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1.202 USD. Am 31.03.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4.105 USD.

Redaktion finanzen.net

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