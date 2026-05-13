So viel hätte eine Tether-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

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Tether kostete gestern vor 5 Jahren 0.9999 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 10’001.16 Tether in seinem Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0.9997 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’998.29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.02 Prozent abgenommen.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Bei 1.002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net