|Langfristiges Investment
|
29.11.2026 11:03:09
So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Sui verlieren können.
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Sui kostete gestern vor 1 Jahr 1.523 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65.65 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 42.93 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0.6539 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57.07 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.6412 USD und wurde am 29.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.01.2026 erreicht und liegt bei 1.906 USD.
Redaktion Finanzen.net
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