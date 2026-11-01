So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2.366 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4’227.04 SUI-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’797.19 USD, da Sui am 31.10.2026 0.8983 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 62.03 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Bei 2.355 USD erreichte die Kryptowährung am 02.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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