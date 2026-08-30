|Frühe Anlage
|
30.08.2026 11:03:09
So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Einstiegs gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.287 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 3’042.58 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sui wären am 29.08.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0.7446 USD 2’265.59 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 77.34 Prozent verkleinert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’720.82662
|-2.79%
|Handeln
|Vision
|0.03216
|-1.17%
|Handeln
|Ethereum
|1’966.87382
|-2.56%
|Handeln
|Ripple
|1.11823
|-4.32%
|Handeln
|Solana
|84.03935
|-4.24%
|Handeln
|Cardano
|0.16319
|-5.04%
|Handeln
|Polkadot
|0.68338
|-3.63%
|Handeln
|Chainlink
|9.20540
|-4.14%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.07%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-6.52%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren