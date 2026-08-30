So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.287 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 3’042.58 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sui wären am 29.08.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0.7446 USD 2’265.59 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 77.34 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net