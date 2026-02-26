|Einblick in die Performance
So viel hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Bei einem frühen Solana-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Solana wurde am 25.02.2025 bei 144.12 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 0.6939 Solana im Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 25.02.2026 gerechnet (87.85 USD), wäre die Investition nun 60.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39.04 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 77.69 USD. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247.55 USD.
