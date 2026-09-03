So viel hätte eine Investition in Solana von vor 1 Jahr gekostet

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Solana wurde am 02.09.2025 bei 209.27 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.4779 Solana. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.80 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.09.2026 auf 100.03 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52.20 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62.15 USD. Am 18.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net